Латвийский банк ABLV заявил о самоликвидации после обвинений в денежных махинациях

Такое решение приняли 26 февраля на собрании акционеров.

Ранее система борьбы с финансовыми преступлениями FinCEN, которая находится под контролем американского министерства финансов подала предложение о закрытии этого банка. Они выдвинули его, потому что подозревали банк в отмывании денег и взяточничестве.

Председатель правления ABLV Эрнест Бернис сказал информационному агентству LETA, что это было непростое решение. Однако он считает, что в свете последних событий оно наиболее верное.

Ранее Илмар Римшевич публично осуждал Norvik Banka и ABLV. Глава партии «Согласие» Янис Урбанович считает это значительным ударом как по банковской системе, так и по экономике страны.