Луценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно»

Показать меню
Актуально
Ученые выявили лекарства, способные привести к инсульту и сердечному приступу - 10:42 Ученые выявили лекарства, способные привести к инсульту и сердечному приступу СМИ рассказали о задержаниях силовиков в Дагестане - 10:42 СМИ рассказали о задержаниях силовиков в Дагестане Турция поддержала резолюцию Совбеза ООН о гумпаузе в Сирии - 10:56 Турция поддержала резолюцию Совбеза ООН о гумпаузе в Сирии Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане - 11:00 Российские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане Анастасия Волочкова сделала легендарный шпагат в Дубае - 11:00 Анастасия Волочкова сделала легендарный шпагат в Дубае В Горловке появились листовки с призывом выходить на акцию протеста - 11:08 В Горловке появились листовки с призывом выходить на акцию протеста Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира - 11:21 Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира Обстрелы продолжаются: 8 городов и поселков были под огнем ВСУ этой ночью - 11:21 Обстрелы продолжаются: 8 городов и поселков были под огнем ВСУ этой ночью Более тысячи человек приняло участие в акции «Кросс защитника Отечества» на - 11:28 Более тысячи человек приняло участие в акции «Кросс защитника Отечества» на российской военной базе ЮВО в Абхазии Эмоциональный момент: хоккейная сборная России и трибуны хором исполнили гимн - 11:42 Эмоциональный момент: хоккейная сборная России и трибуны хором исполнили гимн России (ВИДЕО) Настя Балинская не уверена, что ей нужны отношения с Лешей Кудряшовым - 11:49 Настя Балинская не уверена, что ей нужны отношения с Лешей Кудряшовым Остановилось сердце: умерла знаменитая актриса Болливуда - 11:50 Остановилось сердце: умерла знаменитая актриса Болливуда Российские хоккеисты вырвали победу в финале олимпийского турнира у сборной - 12:00 Российские хоккеисты вырвали победу в финале олимпийского турнира у сборной Германии В Севастополь из трёхмесячного похода вернулось гидрографическое судно - 12:00 В Севастополь из трёхмесячного похода вернулось гидрографическое судно «Донузлав» Умер создатель «Нивы» - 12:06 Умер создатель «Нивы» США обвинили «российских хакеров» во взломе компьютеров ОИ - 12:06 США обвинили «российских хакеров» во взломе компьютеров ОИ
» » Луценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно»

Луценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно»


Добавлено: 27 фев 2018 в 07:28, Категория: Украина
Луценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко верит в переизбрание действующего президента Петра Порошенко на второй срок.

Так, на вопрос: «Верите ли вы во второй срок Петра Порошенко?» генпрокурор ответил: «Думаю, что да».

При этом он подчеркнул, что Порошенко «движется в правильном направлении». Луценко добавил: «С моей точки зрения, у него и у его команды много серьезных ошибок. Они есть и у меня. Но смена руководства, а тем более курса, сегодня является смертельной опасностью для государства. Потому как человек я поддерживал и поддерживаю эту кандидатуру. Что он должен сделать для того, чтобы стать второй раз президентом? Измениться внутри, измениться вокруг».

Также, Луценко добавил: «Я видел много раз, как Петр Алексеевич менялся. Помните, как он вышел из политики после скандала в посторанжевый период, и что он сделал? Взялся себя строить. Не доводить свою правоту политически, а стал самым успешным украинским предпринимателем, который построил успешную бизнес-империю. И так вернулся в политику. Порошенко умеет меняться ради результата. И сейчас моя рекомендация номер один — измениться внутренне и изменить свою команду».

Он сообщил: «Результатом должно быть не только безвизов, что действительно является результатом. Не только армия, что также, безусловно, результат. И не только, например, социальные вещи. Нужно что-то touchable, как говорят англичане, можно потрогать, почувствовать. Для украинцев это очень важно».



Материалы по теме:

Луценко: я – политически назначенный генпрокурор
Курченко ответил на обвинения в связях с Саакашвили
Мнение: Преемником президента Украины станет Юрий Луценко
Коалиция в Верховной Раде Украины останется без изменений - Луценко
Добавлено: 27 фев 2018 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Российский борец Алексахин присоединился к Putin Team

Российский борец Алексахин присоединился к Putin Team

В Эстонии погиб «заробитчанин» с Украины

В Эстонии погиб «заробитчанин» с Украины

Марго Овсянникова хотела бы, чтобы Саймона Марданшина выгнали с проекта

Марго Овсянникова хотела бы, чтобы Саймона Марданшина выгнали с проекта

Вице-премьер России: Санкции против России ввели навсегда

Вице-премьер России: Санкции против России ввели навсегда

Загрузка...



Лента новостей
Военнослужащие Центрального военного округа получили жилищные субсидии на сумму свыше 44 млн рублей - 09:21 Военнослужащие Центрального военного округа получили жилищные субсидии на сумму свыше 44 млн рублейДраматичная и романтичная: такая разная Марго Робби - 09:14 Драматичная и романтичная: такая разная Марго РоббиВ Славяносербске обстрелами повреждено 8 жилых домов - 09:07 В Славяносербске обстрелами повреждено 8 жилых домовНеожиданная развязка после Олимпиады-2018: в МОК встали на защиту российского спортсмена - 08:55 Неожиданная развязка после Олимпиады-2018: в МОК встали на защиту российского спортсменаSony готовит революцию на рынке смартфонов (ФОТО) - 08:42 Sony готовит революцию на рынке смартфонов (ФОТО)Венесуэла создала цифровую валюту. За экспериментом следит весь мир - 08:42 Венесуэла создала цифровую валюту. За экспериментом следит весь мирВ России вырастет пособие по безработице - 08:28 В России вырастет пособие по безработицеСША пообещали санкции против РФ в течение 30 дней - 08:14 США пообещали санкции против РФ в течение 30 днейШкольники Якутии стали производить чипсы из карася - 08:00 Школьники Якутии стали производить чипсы из карасяВрачи диагностировали у Неймара трещину пятой плюсневой кости - 07:56 Врачи диагностировали у Неймара трещину пятой плюсневой костиМемория. Владимир Филатов - 07:49 Мемория. Владимир ФилатовЛера Фрост и Захар Саленко расстались - 07:42 Лера Фрост и Захар Саленко рассталисьЛуценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно» - 07:28 Луценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно»Эксперты назвали продукты, которые спасают от слабоумия - 07:07 Эксперты назвали продукты, которые спасают от слабоумия
Последние новости
В Думе пообещали поправки о домогательствах из-за скандала со Слуцким - 10:36 В Думе пообещали поправки о домогательствах из-за скандала со Слуцким Заявки на голосование не по месту регистрации подали 1,16 млн россиян - 10:35 Заявки на голосование не по месту регистрации подали 1,16 млн россиян Управделами президента опровергло причастность спецборта к «кокаиновому делу» - 10:35 Управделами президента опровергло причастность спецборта к «кокаиновому делу» В Израиле началась массовая депортация украинцев - 10:35 В Израиле началась массовая депортация украинцев СМИ рассказали о фигурантах «кокаинового дела» - 10:35 СМИ рассказали о фигурантах «кокаинового дела» «Чужой в твоем разговоре». «Феникс» продолжает произвольно соединять абонентов - 10:35 «Чужой в твоем разговоре». «Феникс» продолжает произвольно соединять абонентов Прокуратура попросила посадить экс-президента Южной Кореи на 30 лет - 10:34 Прокуратура попросила посадить экс-президента Южной Кореи на 30 лет Александр Проханов: Русская идея — храм на холме - 10:28 Александр Проханов: Русская идея — храм на холме Ксения Бородина рассказала об успехах ее старшей дочери в гимнастике - 10:22 Ксения Бородина рассказала об успехах ее старшей дочери в гимнастике Ава Филипп поддержала свою мать Риз Уизерспун на премьере фильма "Излом времени" - 10:21 Ава Филипп поддержала свою мать Риз Уизерспун на премьере фильма Екатерина Варнава, обнажённая, под простыней порадовала поклонников новым снимком - 10:14 Екатерина Варнава, обнажённая, под простыней порадовала поклонников новым снимком Двое мужчин погибли, пытаясь улететь в США в стойке шасси - 10:07 Двое мужчин погибли, пытаясь улететь в США в стойке шасси Первый канал прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес» - 09:56 Первый канал прокомментировал слова Якубовича о «Поле чудес»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"