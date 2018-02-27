Луценко о втором сроке Порошенко: «Для украинцев это очень важно»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко верит в переизбрание действующего президента Петра Порошенко на второй срок.

Так, на вопрос: «Верите ли вы во второй срок Петра Порошенко?» генпрокурор ответил: «Думаю, что да».

При этом он подчеркнул, что Порошенко «движется в правильном направлении». Луценко добавил: «С моей точки зрения, у него и у его команды много серьезных ошибок. Они есть и у меня. Но смена руководства, а тем более курса, сегодня является смертельной опасностью для государства. Потому как человек я поддерживал и поддерживаю эту кандидатуру. Что он должен сделать для того, чтобы стать второй раз президентом? Измениться внутри, измениться вокруг».

Также, Луценко добавил: «Я видел много раз, как Петр Алексеевич менялся. Помните, как он вышел из политики после скандала в посторанжевый период, и что он сделал? Взялся себя строить. Не доводить свою правоту политически, а стал самым успешным украинским предпринимателем, который построил успешную бизнес-империю. И так вернулся в политику. Порошенко умеет меняться ради результата. И сейчас моя рекомендация номер один — измениться внутренне и изменить свою команду».

Он сообщил: «Результатом должно быть не только безвизов, что действительно является результатом. Не только армия, что также, безусловно, результат. И не только, например, социальные вещи. Нужно что-то touchable, как говорят англичане, можно потрогать, почувствовать. Для украинцев это очень важно».