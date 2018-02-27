Массовое движение военной техники по трассе Донецк-Торез: таинственные «Уралы» и «КамАЗы»

Из временно оккупированного Донецка в сторону временно оккупированного Тореза (Донецкая область) массово идут целые колонны «Уралов» и военной техники. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Н-21 колонна 8 урал-тент порожняк на Торез», — говорится в сообщениях.

«Н-21 вдогонку колонна 7+ ед камаз-тент на Торез», — добавил автор.

«Н-21 движ на Торез продолжается, по одному по два урал-тент с промежутком около 20 мин», — сообщил он же позднее.

«Сегодня дохрена уралов.17.00–17.15(мскв) трасса Харцызск-Зугрес, около 20 тент.уралов.у большинства опознавательные знаки закрыты. у нескольких — 25(в треугольнике), в сторону Зугреса», — также написал другой пользователь.

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