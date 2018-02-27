Между сторонниками Саакашвили под Радой и правоохранителями произошли столкновения

Между участниками акции под Верховной Радой и правоохранителями произошли стычки.Протестующие бросили в сторону правоохранителей взрывные пакеты и другие предметы, сообщает «Интерфакс-Украина». В здании Верховной Рады ощущается запах гари.Правоохранители со своей стороны оттесняют участников акции от металлической ограды у здания парламента. Сообщается, что в столкновениях под Верховной Радой пострадали 8 правоохранителей. У одного из них перелом ключицы.Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Он также отметил, что сейчас задержаны 9 человек.Как сообщал лидер фракции «Самопомощь» Егор Соболев, митингующие у парламента с четверга (1 марта) намерены выяснять у народных депутатов причины, по которым они не поддерживают принятие закона об Антикоррупционном суде.«Демонстранты, которые стоят возле Рады, предупредили меня, что с четверга они будут персонально останавливать каждого депутата, который не отдаст свой голос за это решение, и спрашивать его, почему», — отметил Соболев на утреннем пленарном заседании Верховной Рады 27 февраля.