Минкомсвязи раскрыло украинский след в создании вируса NotPetya

Министр коммуникаций и связи РФ Николай Никифоров отверг причастность российской стороны к созданию вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в нескольких странах в июне 2017 года. Никифоров подчеркнул, что в создании зловреда прослеживается украинский след, сообщает РИА Новости.

Ранее помощник президента США по вопросам кибербезопасности Роб Джойс заявил, что Россия должна ответить за атаку вируса NotPetya. До того о причастности российских властей к атаке вируса NotPetya заявили власти Великобритании и Австралии.

Однако глава Минкомсвязи заявил, что российского следа в создании вредоносного ПО «нет, конечно», отметив: «Украинский след есть, потому что он распространился через украинскую систему M.E.Doc».

При этом Никифоров рассказал: «Этот вирус мог сделать кто угодно, потому его собрали, по сути, из двух компонентов, которые западные СМИ, по сути, называют компонентами кибероружия, разработанного АНБ, которое утекло в открытые источники до того, как был этот вирус собран, то есть лежали в открытом доступе. Из них собрали этот вирус и распространили. А обвинили нас».