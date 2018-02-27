Минтранс пообещал не повышать тариф «Платона» до конца года

Первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что в текущем 2018 году тариф в системе «Платон» меняться не будет, сообщает «Интерфакс».

Дитрих отметил: «Изменений решений правительства по тарифу "Платон" в 2018 году не планируется».

Ранее помощник президента РФ Игорь Левитин сообщал, что предложение по индексации тарифа в системе «Платон» на 2018 год обсуждалось, но решение принято не было.

В настоящее время тариф на проезд грузовиков грузоподъемностью свыше 12 т по федеральным трассам составляет 1,91 рубля за 1 км пути, хотя ранее предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф будет поднят до 3,06 рубля за 1 км.