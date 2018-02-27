МРОТ сравняют с прожиточным минимумом в мае

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравняется с величиной прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Соответствующий закон 27 февраля планирует обсудить Комитет Совета Федерации по социальной политике.

Первоначально планировалось, что МРОТ достигнет уровня прожиточного минимума 1 января 2019 года. Однако Владимир Путин внёс законодательную инициативу, переносящую этот срок на 1 мая 2018 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский назвал указанное решение «судьбоносным». «На протяжении последних лет мы каждый год принимали закон, приближающий МРОТ к уровню прожиточного минимума, — сказал сенатор. — Этот документ подводит финишную черту под этими процессами».

C 1 мая 2018 года величина МРОТ составит 11 163 рубля.

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