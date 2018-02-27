Надежда Баташова рассказала об уходе Руслана Минакова

Несмотря на все действия и слова Руслана на субботнем голосовании его не оставили на проекте. Я очень переживала и верила в то, что все будет хорошо и мы будем вместе. Несмотря на мои метания, хотела уйти с ним, ведь верю и вижу его чувства ко мне. Но ведущие чётко обозначили, что меня никуда не отпускают и дают время на мои размышления и действия Руслана за периметром. Пусть он сначала подготовит почву, ведь нам некуда идти, и в свой город мы не хотим возвращаться. Я не показываю никому свои переживания и живу жизнью коллектива. Смысла страдать и убиваться не вижу, надо быть сильной. Каждый день с Русланом созваниваемся и переписываемся, рассказывает о том, что все для меня и для нас делает за периметром. Я склонна ему верить. Сегодня приход новеньких, о нем я не думаю, но все ребята надеются, что переключусь на кого-нибудь и начну новые отношения...