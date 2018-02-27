"Наполи" одержал 10-ю победу подряд в чемпионате Италии, разгромив "Кальяри"

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Футболисты "Наполи" разгромили "Кальяри" и продлили победную серию в чемпионате Италии до десяти матчей.

Встреча 26-го тура, прошедшая в понедельник в Кальяри, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Мячи забили Хосе Кальехон (29-я минута), Дрис Мертенс (42-я), Марек Гамшик (61-я), Лоренцо Инсинье (72-я – с пенальти) и Мариу Руй (90-я).

"Наполи" с 69 очками лидирует в турнирной таблице, опережая на четыре балла идущий вторым "Ювентус", который имеет игру в запасе. "Кальяри" с 25 очками занимает 14-е место.