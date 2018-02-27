Патентовать региональные бренды станет легче

В Гражданском кодексе может появиться новый вид индивидуализации товаров и услуг — географическое указание, интеллектуальные права на которое будут защищены законом. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный.

27 февраля первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова проведёт заседание рабочей группы Совета по интеллектуальной собственности, которое будет посвящено подготовке изменений в Гражданский кодекс в сфере регулирования наименования места происхождения товара. Читайте по теме

В Роспатенте назвали товар — лидер в регистрации в качестве регионального бренда

В декабре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила членам палаты регионов совместно с органами государственной власти субъектов РФ провести работу по выявлению уникальных традиционных товаров, происхождение которых присуще конкретному региону, для последующей регистрации наименования места происхождения товара (НМПТ) в качестве регионального бренда. Однако из-за несовершенства законодательства в этой сфере вала запатентованных новых «оренбургских пуховых платков» и «вологодского масла» ждать не приходится.

По данным Роспатента, в стране сегодня зарегистрировано 134 отечественных региональных бренда. При этом, например, в странах Европейского союза охраняется более четырёх тысяч географических наименований в качестве географических указаний и НМПТ.

Как отмечают в ведомстве, вопросы идентификации интеллектуальной собственности требуют слаженной работы министерств и региональных властей. Наиболее частая причина отказа заявителям — отсутствие в документации указаний границ географического объекта, а также отсутствие данных, что уникальные качества продукта или товара обусловлены определённым географическим расположением.

«Местом происхождения товара может быть географический регион — деревня, город, даже целый субъект Федерации, — поясняет сенатор Сергей Фабричный. — Одно важное условие — весь цикл производства, вся технологическая цепочка должна находиться в пределах территории, которая указана местом происхождения». Читайте по теме

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В проекте документа, подготовленном в палате регионов, планируется внести поправку в статью 1225 Гражданского кодекса и расширить перечень видов средств индивидуализации товаров и услуг, добавив туда географические указания.

«В случае с географическим указанием предполагается сделать допущение, что в пределах одного и того же географического объекта находится хотя бы одна из стадий производственной цепочки, — уточнил сенатор. — Это другой правовой режим. Если хотите, это своеобразная диверсификация, которая даёт производителю возможность выбора, как ему регистрировать свой товар - как НМПТ или как географическое указание. Факт регистрации даёт бренду полную юридическую защиту».

Все расходы на подачу заявки, экспертизу и регистрацию регионального бренда остаются, как и прежде. Однако бумажной волокиты станет меньше: сенаторы предлагают наделить региональные органы исполнительной власти правом давать заключение о возможности последующей регистрации товара и услуги в Роспатенте.

«Сегодня чтобы зарегистрировать наименование места происхождения товара, обязательно требуется предварительное заключение профильного федерального органа исполнительной власти. Например, Минпромторга, Минсельхоза, Минздрава или Росалкогольрегулирования — каждое министерство работает по своему перечню товаров и услуг. Если такого заключения нет, то Роспатент не регистрирует товар по наименованию места происхождения», — пояснил Сергей Фабричный.

Вместе с тем не все товары и виды деятельности попадают в перечень компетенций указанных ведомств, утверждённый постановлением Правительства. Поэтому процесс регистрации некоторых территориальных брендов может тянуться годами и не принести результата.

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