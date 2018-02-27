Передачу кредитов ОПК Промсвязьбанку предложили увязать с его статусом

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство предлагает увязать передачу кредитов Промсвязьбанку с правом работать с гособоронзаказом, сообщает RNS.

Моисеев отметил: «Правительство выбирает банк для работы с гособоронзаказом. Если будет поддержана такая формулировка, вопрос передачи или не передачи (кредитов оборонных компаний Промсвязьбанку) будет увязан с тем, уполномочен ли банк правительством или не уполномочен (работать с гособоронзаказом)».

При этом представитель Минфина подчеркнул, что законодательное закрепление перечня конкретных банков, которые должны будут передать часть оборонных кредитов, не ведется.

Напомним, после перехода в собственность РФ Промсвязьбанк станет обслуживать предприятия, выполняющие контракты в рамках оборонного заказа. Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что ведомство рассматривает возможность передачи Промсвязьбанку выданных санкционным компаниям кредитов на общую сумму до 1 трлн рублей.