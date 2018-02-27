Политзаключенный Сенцов пропал из колонии на Урале

Украинский политзаключенный Олег Сенцов исчез из исправительной колонии № 8 в городе Лабытнанги на Урале, где он должен находиться как заключенный.

Правозащитная организация РосУзник на своей странице соцсети отмечают: «В воскресенье переслали ФСИН-письмом несколько писем Олегу Сенцову. Сегодня из Лабытнанги пришел ответ. Где Олег Сенцов?».

Так, сестра политзаключенного Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, а по телефону начальника колонии никто не отвечает.

Фото: