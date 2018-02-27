Предсказание британского диктора, сделанное в 1945 году, взбудоражило пользователей Сети

В Сети появилась запись, сделанная в 1945 году, что подтверждают и современные эксперты. На ней диктор британского радио, имя которого неизвестно, предсказывает будущее на ближайшие 100 лет, до 2045 года.

Запись, недавно появившаяся в интернете, шокирует тем, что многое из сказанного уже сбылось. Например, мужчина говорит о том, что в будущем телевизоры станут такими маленькими, что смогут уместиться в руке (мобильные телефоны), а видеокамеры будут повсюду, и это ограничит свободу людей во имя их безопасности. Также неизвестный предсказатель заявляет о том, что через сто лет автомобили научатся летать, люди посетят другие планеты и Луну. В мире произойдет величайшая промышленная революция, предсказал британец.

По мнению некоторых конспирологов, такие прогнозы мог сделать только путешественник во времени.

Запись с предсказаниями британского диктора из далекого 1945 года пользуется огромной популярностью у пользователей Сети, к этому моменту видео посмотрели свыше 2 миллионов 450 тысяч человек.