Премьера Audi A6 нового поколения состоится в Женеве

Компания Audi готовится представить новое поколение бизнес-семейства А6, которое получит наиболее важные технологии от флагманских моделей. В их числе — новая платформа и автопилот третьего уровня.Ингольштадтцы распространили официальный видеотизер с фрагментами семейства Audi A6 последнего поколения, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Женеве буквально через неделю. Внешность новинки должна быть предсказуема — автомобиль унаследует дизайн-код старших моделей А7 и А8.Новое поколение А6 с заводским индексом С8 будет построено на платформе MLB Evo и обзаведется самой цифровой архитектурой, позволяющей реализовать технологию автопилотирования 3-го уровня по классификации SAE (всего их шесть). Это означает, что автомобиль будет "условно автономным" и способен контролировать большинство параметров движения — разгон, торможения, повороты, следование по маршруту и так далее. Однако водитель при этом должен быть готов в любой момент вмешаться в процесс управления.Аналогичная система искусственного интеллекта Audi Ai, получающая сведения от многочисленных радаров и систем детекции, уже реализована в лифтбеке А7 и седане А8, но до сих пор не активирована из-за пробелов в законодательстве. Очевидно, "а-шестой" тоже придется некоторое время подождать урегулирования бюрократических моментов. Ранее было обещано, что в Германии автопилот 3-го уровня разрешат уже в 2018 году.Интерьер новинки, скорее всего, практически полностью скопирует внутреннюю архитектуру А7 с "виртуальной" приборной панелью, и двумя сенсорными экранами на центральной консоли, заведующими большинством функций.