Принц из династии Гогенцоллернов погиб скончался после падения из окна отеля

Такую информацию Frankfurter Allgemeine со ссылкой на полицию.

Речь идет о принце Карлосе Патрике Годхарде. Согласно предварительным данным, он упал из окна отеля InterContinental, располагающемся во Франкфурте. Это произошло из номера отела, который находился на 21, предпоследнем этаже.Он погиб из-за того, что получил значительные травмы. Правоохранители занимаются расследованием случившегося.

Это случилось в воскресенье, 25 февраля. Накануне его выпустили на выходные из тюрьмы. Аристократа признали виновным в мошеннических действиях. У него имелось значительное денежное состояние, полученное от отца.