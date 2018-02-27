Путин 28 февраля наградит победителей и призёров Олимпиады

Президент России Владимир Путин 28 февраля в Кремле примет участие в церемонии вручения госнаград победителям и призёрам XXIII Зимних Олимпийских игр, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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«В Кремле Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII Зимних Олимпийских игр», — отмечается в сообщении.

В ходе прошедших Зимних Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых.

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