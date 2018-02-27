Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан спортсменом года по версии академии Laureus, сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.

Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако.

Помимо Федерера, который в шестой раз получил награду Laureus, на звание спортсмена года были номинированы португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, испанский теннисист Рафаэль Надаль и три британца - велогонщик Крис Фрум, пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и легкоатлет Мо Фара.

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Федерер в 2017 году выиграл семь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая два турнира серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. В октябре после победы на домашнем турнире в Базеле 36-летний швейцарец вышел на второе место по количеству завоеванных трофеев среди игроков открытой эры тенниса. На данный момент в его активе 97 выигранных турниров ATP среди одиночников, в том числе 20 из серии Большого шлема.