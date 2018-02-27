Сбербанк опроверг сообщения о сбое в системе

Информация о сбое в системе Сбербанка, который якобы произошел 26 февраля, не соответствует действительности, заявили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

Так в Сбербанке прокомментировали сообщения о том, что из-за сбоя в банковской системе у части клиентов Сбербанка произошло повторное списание денег по ранее совершенным операциям. В пресс-службе подчеркнули: сбой произошел не у Сбербанка, а в одном из российских банков, терминал которого установлен в торговой точке, где клиенты совершали покупку.

Название банка «Ведомостям» не сообщили, однако «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Райффайзенбанка, что сбой отмечен в его платежных терминалах: «В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa. Причины были выявлены специалистами и устранены. Средства по задвоенным операциям будут возвращены в полном объеме. В зависимости от банка — эмитента карты срок возврата составит около трех дней».