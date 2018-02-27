Сбербанк тихо уходит из Европы

Санкции вынуждают Сбербанк постепенно уходить из Европы.

Сбербанк сокращает инвестиционный бизнес на Кипре и переводит часть сделок в Москву, Цюрих и Лондон. Решение позволит банку сосредоточить операции в основных хабах и высвободить капитал для британского и швейцарского подразделений.

Сбербанк оптимизирует присутствие в Европе на фоне санкций США и Евросоюза, сокративших его возможности зарабатывать за рубежом.

Вероятно, все крупные российские банки будут вынуждены последовать по стопам Сбербанка, учитывая крайне агрессивную и нестабильную политическую ситуацию в ЕС.