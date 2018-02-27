Силовики обыскали кабинет главы Минстроя Дагестана

В Дагестане проходят обыски в кабинете врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. Об этом рассказал ТАСС источник в министерстве.

Агентству стало известно, что следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего врио премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и других чиновников.

Источник РБК сообщил, что обыски также проводятся в его доме.

«Оперативные мероприятия проводятся сотрудниками следственного управления СКР по республике Дагестан», — отметил собеседник, и добавил, что сам Казибеков сейчас находится в Москве.

Собеседник ТАСС рассказал, что в 2016 году в Дагестане была необоснованно завышена стоимость квадратного метра с 25450 до 34850 рублей при переселении граждан из аварийного жилья. Нанесенный бюджету ущерб оценивается в 386 млн рублей. Изменения были подготовлены Казибековым и подписаны Гамидовым.

Напомним, в феврале в Дагестане были задержаны врио премьер-министра Абдусамад Гамидов, два его заместителя, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор столицы республики Магомед Гитинов. Общая сумма нанесенного ими ущерба по предварительным оценкам превышает 95 млн рублей.