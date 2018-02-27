СКР нашел виновника гибели оператора Первого канала

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила RNS, что ведомство заочно обвинило командира дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр» ВСУ подполковника Николая Маломена в организации убийства оператора Первого канала Анатолия Кляна.

Напомним, 29 июня 2014 года автобус, в котором находились солдатские матери, оператор и его коллеги, попал под обстрел при подъезде к военной части на территории Донецка.

По данным следствия, Маломен вооружил подчиненных огнестрельным оружием и отдал приказ в случае приближения к войсковой части вооруженных или гражданских лиц открывать огонь на поражение без предупреждения. Подполковник ВСУ отдавал себе отчет, что в автобусе находятся гражданские лица, но дважды отдавал приказ о прицельной стрельбе, утверждают в СКР.

«Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных украинскими военнослужащими против граждан Российской Федерации», — сообщила Петренко.