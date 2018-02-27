Смерть украинки, напавшей на «атошника»: обнаружена подозрительная деталь

Как ранее сообщала «Русская Весна», в СИЗО Днепропетровска была найдена повешенной Марина Меньшикова, которую обвиняли в нападении на «ветерана АТО».

Как известно, ранее Меньшикова была депортирована из Крыма на Украину, где была арестована.

Донецкий политолог Владимир Корнилов обратил внимание на подозрительную деталь.

Как оказалось, государственное обвинение по делу Меньшиковой в Днепропетровском суде представлял прокурор с той же фамилей, что и судья Ленинского суда Крыма, принявший решение о ее депортации.

«Нашел я постановление крымского судьи Сергея Ивановича Красикова по делу о депортации Марины Меньшиковой. В документе сказано: „Обстоятельств, смягчающих административную ответственность Меньшикову М.В., судом не установлено“. Угроза гибели ведь не смягчающее обстоятельство, верно?», — пишет он на своей странице в соцсети.

«Самое поразительное, что обвинителем по делу Меньшиковой в Днепропетровском суде выступил прокурор Андрей Красиков!», — отмечает Корнилов.

«Случайное совпадение?», — задается вопросом политолог.

Стоит отметить, что судья Красиков работал в Ленинском суде Крыма еще когда полуостров входил в состав Украины.