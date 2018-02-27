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СМИ узнали о планах Apple выпустить осенью три новых iPhone


Добавлено: 27 фев 2018 в 14:14, Категория: Новости на сегодня
СМИ узнали о планах Apple выпустить осенью три новых iPhone

Американская компания Apple осенью текущего года намеревается выпустить три новые модели своего флагманского смартфона iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По словам собеседников агентства, одна из новинок под кодовым названием D33 станет рекордной среди «яблочных» смартфонов по размерам — разрешение экрана 1242 x 2688. Еще одна модель будет тех же размеров, что и iPhone X, однако будет отличаться рядом обновлений. Третья новинка, предположительно, будет отличаться более демократичной ценой при наличии ряда ключевых функций флагмана.

Как отмечают источники, Apple рассчитывает удовлетворить потребности разных групп ключевой аудитории — как тех, кто ищет более доступную цену, так и тех, кому важнее многофункциональность.

Пресс-служба Apple отказалась комментировать данные сообщения.

Напомним, традиционно американская компания рассылает приглашения журналистам и техническим экспертам на свои презентации незадолго до самих мероприятий, при этом их повестка до последнего момента держится в тайне.



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Добавлено: 27 фев 2018 в 14:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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