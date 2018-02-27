Сорокин рассказал о сроках готовности всех объектов ЧМ-2018

СОЧИ, 27 фев – РИА Новости, Александр Рогулев. Все объекты чемпионата мира по футболу 2018 года будут готовы в течение ближайших недель, заявил глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Семинар для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года начался в Сочи во вторник с пленарного заседания.

"Местные власти ожидают вас на базах команд, они ждут вас с нетерпением, - сказал Сорокин во время пленарного заседания. - Правительство РФ сделало многое, чтобы подготовить инфраструктуру, чтобы наш турнир стал очень успешным. Действует специальная программа на 620 миллиардов рублей. Конечно, нам надо кое-что доработать, но время у нас еще есть. Могу вас заверить, что буквально через несколько недель всё будет готово на 100%, и вы сами сможете судить, так это или нет".

"Осталось меньше, чем 100 дней, - добавил Сорокин. - Мы многое сделали все вместе: ФИФА, правительство России, оргкомитет, региональные власти. Многие годы мы работаем над тем, чтобы это был великолепный турнир, чтобы вы хорошо провели время, почувствовали наше тепло и гостеприимство. Наша задача, чтобы вас перевозили с места на место без сучка и задоринки, всё должно быть просто идеально организовано. Мы уверены в том, что всё так и будет".