Сотни школ в Великобритании закрыли из-за циклона «Чудовище с востока»

Сильные снегопады отмечены в Кенте, городах Манчестер и Йорк. В центральной части страны пока солнечно.

Циклон «Чудовище с востока» накрыл Великобританию аномальными морозами и снегопадами. В Лондоне циклон не так ощутим, но по стране он вызвал серьезные неудобства. По данным региональных СМИ, сотни школ закрыли из-за непогоды.

Специалисты из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт «Чудовищем с востока» (Beast from the East). Сегодня, 27 февраля, в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, а температура воздуха опустилась до -1°C. В ряде западных и северо-западных регионов объявлен «оранжевый» уровень опасности.