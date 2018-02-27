Совбез ООН принял российскую резолюцию по Йемену

Совет Безопасности ООН принял предложенный делегацией России вариант резолюции о техническом продлении санкций в отношении Йемена, сообщает Agence France-Presse.

При этом предыдущий вариант документа, предложенные Великобританией, был заблокирован российской делегацией. В документе говорилось об «оружии иранского происхождения», которое было ввезено в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пояснил, что Москва не может согласиться «с неподтвержденными выводами и сведениями, которые требуют перепроверки и обсуждения в комитете по санкциям».

Небензя также рассказал: «Цель резолюции — это продление мандата группы экспертов по Йемену, а не привлечение к ответственности Ирана или попытка сколотить антииранскую коалицию. Выступление представителя США подтвердило, что наши озабоченности в этом отношении были не напрасны».

В постпредстве Ирана при ООН отвергают обвинения в передаче оружия Йемену и выражают мнение, что США и Великобритания «пытаются продвинуть свою политическую повестку и возложить вину за происходящее в Йемене».

Напомним, США инициировали расследование предполагаемой передачи Ираном баллистических ракет йеменским мятежникам в декабре минувшего года. Однако эксперты ООН пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен уже после введения оружейного эмбарго.