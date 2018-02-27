"Спортинг" в меньшинстве обыграл "Морейренсе" в чемпионате Португалии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Футболисты "Спортинга" обыграли "Морейренсе" в матче 24-го тура чемпионата Португалии, завершив игру вдевятером.

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте у "Спортинга" был удален Радослав Петрович, но, оставшись в меньшинстве, лиссабонцы смогли добиться победы благодаря мячу Желсона Мартинша в компенсированное время второго тайма. Во время празднования гола форвард снял с себя майку, за что получил вторую желтую карточку и был удален.

"Спортинг" с 59 очками занимает третье место в таблице, отставая на пять баллов от лидирующего "Порту" и по дополнительным показателям уступая "Бенфике", располагающейся на второй строчке. "Морейренсе" замыкает таблицу с 19 очками.