Сторонники ОРДО устроили массовое побоище в оккупированном Донецке

На днях в оккупированном Донецке произошла массовая драка, в ходе которой сторонники боевиков из разных частей города выясняли, чей микрорайон круче.

Волонтер, боец спецподразделения «Ежик» Анатолий Токарев сообщил, что в массовом побоище у точек, где реализуется спиртное, на привокзальной площади принимали участие пьяницы из микрорайона Октябрьский (Куйбышевский район) и примыкающей к авто- и железнодорожному вокзалам части Киевского района.

Волонтер добавил: «Может, спорили чья „республика“ главнее, октябрьская или жд-вокзальная».

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