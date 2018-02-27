Свыше трех тысяч человек посмотрели фильм «Довлатов» в Сербии

Такое количество присутствовало на премьере, сообщает ТАСС.

Этот фильм режиссера Алексея Германа показали в Сава-центре в рамках 46-го Белградского международного кинофестиваля FEST. Он участвует в его конкурсной программе. Заявлено 16 кинокартин.

Кинокартина получила множество положительных отзывов. Художник по костюмам Елена Окопная получила «Серебряного медведя». Она рассказала журналистам, что работать над этим фильмом было сложно. Тем не менее Окопная сообщила, что приложили все усилия, чтобы передать до зрителя историю того времени, как можно лучше и точнее.

В Российской федерации фильм начнут смотреть с первого марта. События 70-х годов. История о писателе в Ленинграде, нескольких днях его жизни там. Криминал, литературная жизнь города того времени, стихи, журналистика и многое другое.