В службе разведки АТО сообщили, что российские боевики-«морпехи» из «девятого отдельного штурмового мотострелкового полка» до сих пор наносят потери своей репутации в глазах генералитета армии РФ.

В штабе АТО отметили, что в ходе практических занятий на стрельбище «Приморский» враг потерял пару танков серии Т-72. Из-за безответственного отношения и персональной небрежности механиков-водителей танков первая БМ дотла сгорела, а вторая перевернулась вверх дном.

Также, стало известно, что Россия за неделю потеряла три миллиарда долларов. В штабе добавили: «Вероятно, все больше и больше „солдат удачи“ не хотят тратить свое здоровье за идеи „русского мира“ и поэтому в ряды незаконных вооруженных формирований вербуют, чаще всего, горе-вояк».