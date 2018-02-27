Украина презентовала новый беспилотник на выставке в ОАЭ

Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» презентовало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби новый беспилотный боевой комплекс.

По данным издания, представленная система RAM UAV относится к разновидности систем вооружения, в которых боеприпас автономно «шатается» над заданной плоскостью в течение определенного времени в поисках цели, и атакует ее в случае обнаружения. По информации, планер дрона-боеприпаса достигает длины 1,8 м, крылья в 2,3 м и максимальный вес взлета в 8 кг.

Кроме того, сообщается, что дрон запускается с катапульты и может находиться в воздухе в течение примерно 40 минут, а максимальная дальность его полета достигает 30 км.

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