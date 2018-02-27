В Федерации керлинга рассказали о ходе расследования дела Крушельницкого

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил «Национальной службе новостей», что 27 февраля состоится заседание, в ходе которого будет обсуждаться дело керлингиста Александра Крушельницкого.

Свищев отметил, что ФКР активно сотрудничает с СКР и на ближайшее время запланированы «встречи и допросы».

«Круг-то сужается: это или Япония, или Корея. МОК все-таки пошел навстречу, предоставив видеоматериалы из гостиниц. Хорошо, что многие чиновники МОК понимают, что дело непростое», — добавил он.

Напомним, в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда о признании виновным Крушельницкого сказано, что в крови спортсмена обнаружена рекордная доза мельдония. Причем в пробе В отмечено резкое падение концентрации препарата. Свищев заявил, что этот факт говорит о разовом применении запрещенного препарата.

Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане в дабл-миксте. Однако после обнаружения мельдония, они были лишены награды.