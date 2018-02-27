В Кремле не нашли оснований для переноса даты послания Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что повода для переноса послания Владимира Путина Федеральному Собранию с 1 марта на другую дату нет.

«Это конституционная обязанность президента. В любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее. Это происходит каждый год», — добавил он.

Напомним, ранее лидер партии «Яблоко» Эмилия Слабунова призвала Владимира Путина изменить формат послания и перенести его. Она выразила мнение, что оглашение послания может стать предвыборным мероприятием и нарушает закон, запрещающий использовать преимущества должностного лица.

В связи с этим секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина сообщила, что обращение президента-кандидата к Федсобранию не противоречит закону, так как является конституционной обязанностью Владимира Путина.