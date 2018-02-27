В небе над Германией загорелся транспортный самолет Airbus Beluga

В аэропорту Гамбурга один из крупнейших транспортных самолетов в мире Airbus Beluga совершил аварийную посадку.

Так, пилоты самолета ощутили запах дыма в кабине и приняли решение об аварийной посадке. Представитель Airbus отметил: «Машина осуществила безопасную посадку. С экипажем все в порядке». После приземления пилоты направили самолет в ангар. Пожарные отметили: «В ходе проверки было установлено, что в кабине пилота загорелся кабель, однако огонь на момент приземления уже погас» .

Самолет прибыл из британского Честера. В его экипаж входили три человека. Airbus A300–600ST «Beluga» является одним из самых больших самолетов в мире, который занимается перевозкой частей самолетов между предприятиями Airbus. Особенностью данного самолета является его специфическая форма.