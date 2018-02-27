В оккупированном Луганске вооруженные люди напали на таксиста

В оккупированном Луганске вооруженные грабители напали на местного таксиста и угрожали ему автоматом

Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что на днях поздно вечером житель оккупированного Луганска Плямин Дмитрий, 1972 г. р., работающий водителем в местной службе такси обратился к «правоохранителям» с заявлением об ограблении.

Так, в «ИС» сообщают: «Он заявил, что 23 февраля, примерно в 22:05, в районе дома № 60 по ул. Артельной во время перевозки неизвестных мужчины и женщины, они, под угрозой автоматического оружия, открыто завладели его деньгами в сумме 1500 рублей».

По словам пострадавшего, это был мужчина на вид 30–35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, имеется лобная залысины. Был одет в темную куртку, вязаную шапку и при себе имел черную сумку. С ним была женщина на вид 30 лет, роста 160 см, худощавого телосложения, темно-коричневые волосы. Она, была одета в коричневую болоневую куртку, бордовую вязаную шапку и черные брюки.