Весна в Украине: в марте морозы не утихнут, в апреле ждут снегопады

По прогнозам Укргидрометцентра, март в Украине начнется 15–20-градусными ночными морозами.

В целом весенние месяцы ожидаются прохладными и сырыми. Март обещают холодным, апрель — переменчивым, а май — дождливым.

По словам главного синоптика Украины Николая Кульбиды, весна в этом году будет затяжной с постепенным повышением температуры.

«В северных областях страны потеплеет в середине марта, в южных — в начале месяца. Но не стоит исключать в марте и апреле кратковременного возврата зимы, снегопадов и морозов, как было в предыдущие годы», — отметил он.

Сейчас погодная ситуация в Украине характеризуется затяжной климатической весной, отмечают синоптики, — в такой ситуации сроки весны затягиваются до середины июня. В текущем году будет также.

Некоторые синоптики прогнозируют, что в первые 10 дней марта в Украине ожидаются снегопады и морозы. Затем их сменят сильные дожди. Лишь в третьей декаде марта придет настоящая весна, но будет она недолгой, апрель также начнется мокрым снегом, дождем и ветрами.

На Пасху (8 апреля), вероятно, будет пасмурно, но тепло и сухо. В последнюю неделю апреля потеплеет до +20.