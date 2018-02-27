В РФ из-за столкновения фуры и микроавтобуса погибли девять человек

В Башкортостане сегодня столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате ДТП погибли девять человек.

Региональное управление МВД РФ сообщает, что авария произошла в Иглинском районе на 1548-м километре автодороги М-5.

В ведомстве добавили: «По предварительной информации, столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter. В салоне автобуса могло находиться 12 пассажиров».

Кроме того, еще три человека госпитализированы в состоянии средней тяжести. На месте аварии работают спасатели, медики, следователи и инспекторы дорожной службы. Также, устанавливаются имена погибших.

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