Адвокат Родченкова пошел на открытый шантаж Прохорова, поддержавшего российских биатлонисток

Адвокат Родченкова пошел на шантаж российского миллиардера Михаила Прохорова, пишет издание Лента.ру.

В суде экс-главу Московской антидопинговой лаборатории представляет американский правозащитник Джим Уолден. В распоряжение СМИ попало письмо адвоката Родченкова Михаилу Прохорову. В нем он пишет, что исключительно из прессы осведомлен о том, что миллиардер якобы поддерживает Ольгу Вилухину, Яну Романову и Ольгу Зайцеву.

Там же Уолден сообщает, что не исключает поддержки биатлонисток со стороны российского правительства. Поэтому просит Прохорова сохранить бумаги, указывающие на возможную поддержку иска против Григория Родченкова со стороны правительства России.

Там же Уолден уведомляет миллиардера, что готов подать против него встречный иск и указывает на негативные последствия, которые могут возникнуть у экс-главы СБР. А именно: адвокат напомнил Прохорову, что тот владеет баскетбольным клубом «Бруклин Нетс». В связи с чем, участие в разбирательстве может иметь негативные последствия для репутации бизнесмена.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что три российских биатлонистки готовы подать в суд на Григория Родченкова. Якобы в суде будет их представлять адвокат, который в прошлом вел некоторые дела Трампа. Финансовую часть вопроса в этом деле взялся урегулировать Михаил Прохоров. Какое-то время он возглавлял Союз биатлонистов России. Джим Уолден после сообщений в прессе о новом иске против его подзащитного заявил, что у российских биатлонисток нет ни единого шанса в суде.