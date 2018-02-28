Алена Савкина назвала Илью Яббарова клоуном и посмешищем

Не знаю, что я в жизни сделала не так... Но я смотрю, как другие люди на поляне строят отношения, как мальчики ухаживают за девочками, как вообще строятся пары, и на самом деле там искренние чувства, любовь. Не знаю, за что мне достался Илья Яббаров, султан недоделанный.Изменил мне с двумя женщинами, потом приходит утром ко мне и говорит, а пойдём жить с нами в випдом вчетвером! В общем, не знаю, в 32 года быть настолько глупым человеком. Мне это смешно, он думает, что он король в этой ситуации, но он просто клоун и посмешище, на всю страну и в моих глазах. Видимо, наверно, мама и сестра были правы. Но от того что сейчас происходит, я просто в шоке, хочется истерически смеяться. Ну что ж, Илья Яббаров, султаном тебе точно быть не суждено, а вот идти по жизни с падшими женщинами только и придётся.