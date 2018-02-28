Англичанке зашили голову после того, как ревнивица избила ее в туалете клуба

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АНГЛИЯ, 28 февраля, Newstes. Англичанка-тусовщица жестоко избила девушку в одном из клубов. Действовала нападавшая под наркотиками.

В баре The Oak Inn 33-летняя Анна-Мария Швед привлекла к себе внимание одного из мужчин. Когда девушка зашла в туалет, ее жестоко избила ревнивая спутница ловеласа. Медикам пришлось наложить пострадавшей десять швов. Очевидцы были перепуганы, когда попадали на место побоища, все раковины и зеркала были измазаны кровью, повсюду валялись кровяные салфетки.