Астрономы рассказали, что вызвало магнитную бурю на Земле

Магнитную бурю на Земле вызвала корональная дыра в центре солнечного диска, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН."Заметное усиление колебаний магнитного поля Земли наблюдается с раннего утра вторника, 27 февраля 2018 года. Амплитуда возмущений поля за прошедшие 10 часов выросла более чем в десять раз — с 5-10 нанотесла до 70-100 нанотесла", — отмечается в сообщении.По шкале геомагнитной активности, которая насчитывает 10 уровней (от нуля до девяти), индекс возмущений поля Kp вырос от единицы, зафиксированной в полночь по Москве, до Kp=4 к шести утра, а около 9:00 мск достиг уже уровня Kp=5, который классифицируется как магнитная буря, рассказали в лаборатории.Рост возмущений магнитного поля астрономы связывают с появлением крупной корональной дыры прямо по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии, соединяющей Солнце и Землю.В лаборатории пояснили, что под корональной дырой понимается более темная область солнечной короны. Такие участки хорошо видны на изображениях Солнца, поступающих из космоса. Пониженная яркость корональных дыр связана с массовым уходом плазмы из этих областей в межпланетное пространство. Выброшенная плазма отличается повышенными скоростями и образует поток, способный при контакте с планетой вызывать заметные возмущения ее магнитного поля.