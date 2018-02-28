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Берлинале-2018 ждет из России извращения и русофобию


Добавлено: 28 фев 2018 в 08:35, Категория: Политика
Берлинале-2018 ждет из России извращения и русофобию

В минувшие выходные в столице Германии завершился 68-й Берлинский Международный фестиваль. С авторским кино, которое вроде как рассчитано на вдумчивый просмотр (а не в 3D-кинозале со стаканом попкорна), ситуация сегодня еще хуже, чем с развлекательными блокбастерами, для которых главное — собрать кассу. После победы на Каннском кинофестивале в 2013 году откровенной картины про двух лесбиянок «Жизнь Адель» казалось, что дно здесь пробито окончательно. Но нет: как выяснилось, западным «кинокритикам» нужны новые перверсии, антисоветчина и глумление над близкими русскому народу праздниками. И обслуга в лице продюсеров/режиссеров/сценаристов обеспечила этот перфоманс.

Киноэксперты всех мастей и национальностей признают, что конкурсные программы европейских фестивалей становятся все более убогими, и Берлинале-2018 — яркий тому пример. Гран-при получил румынский фильм «Не прикасайся» — новая веха в «исследовании человеческой сексуальности», охарактеризовали его члены жюри. По сути, это и не фильм вовсе, а массовые оргии и прочие половые игры в режиме нон-стоп, снятые в паре павильонов в псевдодокументальном стиле. «Это просто социальная реклама — как любить собственное тело», — тут же придумали новое объяснение любители человеческих свобод их ЛГБТ-сообщества. В общем, пришло время называть вещи своими именами и проводить фестивали кино для взрослых под фирменной вывеской Канн или Берлина — разницы не будет никакой.

«Мы хотим отдать дань уважения не только тому, что может сделать кино, но и тому, куда оно может пойти», — объяснил свой выбор председатель жюри Том Тыквер. В самом деле, пойти оно может далеко — на очереди «документалки» об опытах каннибализма и педофилии… Хотя далеко не все люди потеряли нравственные ориентиры — треть зрителей не выдержали и досрочно покинули зал во время показа «Не прикасайся».

В ту же копилку — картина «Наследницы» парагвайского режиссера Марсело Мартинесси, принесшая приз за главную женскую роль Ане Брюн. За роль пожилой лесбиянки, надо заметить… Соответственно, в центре сюжета — ее роман с более молодой женщиной. ЛГБТ-команда рукоплещет.

С момента выхода на большие экраны «Нимфоманки» Ларса фон Триера и экранизации романа «Парфюмер» Патрика Зюскинда стало модно рассказывать о серьезных психических заболеваниях с огоньком, чтобы втянуть неопытного зрителя в эту игру стирания границы между нормой и отклонениями, добром и злом. Вот и на Берлинале, помимо вышеописанных «шедевров», было достаточно картин о наркоманах и алкоголиках. Если в итоге для героев все закончилось счастливо — произошло исцеление — возможно, в создании таких социальных драм можно найти смысл, но очень часто все сводится к банальной пропаганде опасных развлечений.

Не обошлось и без обласканных в Европе бандеровцев: украинский режиссер-документалист Сергей Лозница, получивший профессиональное образование во ВГИКе, в «ненавистной Рашке», в 2000-ных годах иммигрировал в Германию, где неплохо развернулся. В частности, снял в 2014 г. на голландские деньги фильм «Майдан», претендующий на объективность, но показывающий в роли героев и борцов за свободу лишь кастрюлеголовых скакунов. В планах у цеховика подобная картина о Донбассе — разумеется, с соответствующими акцентами. А пока он порадовал западное жюри лентой «День Победы» — видеозаписью празднования 9 мая в берлинском Трептов-парк. Как там расставлены акценты, можете сами догадаться. Якобы все ветераны сегодня — ряженые, в празднике очень много «лишнего» патриотического пафоса, и вообще в этот день неплохо бы русским погоревать, сидя молча по домам. Желание десакрализировать 9 мая у этого «свидомита», снимающего за евро, так и прет изо всех щелей. Но даже в Берлине встретили Лозницу неоднозначно и не дали ему наград.

По части антисоветчины Лозницу постарался переплюнуть Алексей Герман-младший, презентовавший картину «Довлатов» о советской жизни известного писателя-эмигранта в Ленинграде 70-х годов. В итоге общее уныние и депрессия, которой заражены все герои ленты, распространилось и на жюри — они наградили лишь супругу Германа Елену Окопную за художественное оформление фильма. Главный герой в кадре выпивает буквально каждую минуту, а если не пьет, то курит или тоскует по «настоящей западной свободе» и отсутствию цензуры. К чему оно приводит, кстати, мы увидели на Берлинале-2018 — когда все картины, которые вынуждены просматривать и оценивать журналисты, кинокритики, интересующиеся зрители и т.д., сплошь состоят из откровенных сцен либо демонстрации половых органов.

«Это уже надоело — плевать в сторону советской системы. Кстати, шестидесятые годы — это расцвет всех искусств. С Довлатовым, да, вот так получилось... Хотя европейцы фильм оценят. Для них ведь чем хуже о нас, тем лучше. У нас зритель нормальный. Тоску не будет смотреть», — отозвался о фильме Германа его коллега Станислав Говорухин, который, справедливости ради заметим, ранее сам был не чужд антисоветчины.

Как видим, «28 панфиловцев» Западу совершенно не «пойдут», а что-нибудь диссидентское, антипатриотическое, да еще и с алкогольным душком свободы — сколько угодно. И в качестве восклицательного знака — на красной ковровой дорожке Берлинале немецкая актриса Франциска Петри (к слову, не брезгующая гонорарами за съемки в России) появилась с надетым на голову пакетом с надписью «I have to stay at home» и фото режиссера-педераста Кирилла Серебренникова, томящегося под домашним арестом «кровавого режима» за казнокрадство.

Не поймут никак «цивилизованные» европейцы, почему нам их «свобода самовыражения», низведшая искусство до самых низовых жанров, их эксгибиционизм и ЛГБТ-пропаганда до сих пор не кажутся нормой, и почему для нас омерзительно, что Серебренников тратил госсредства на свои спектакли для содомитов и про содомитов. Ничего, обойдемся как-нибудь без их понимания. Вот такая выходит печальная зарисовка очередного антикультурного действа в центре старушки Европы.

Иван Ваганов

http://katyusha.org/view?id=9462



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Добавлено: 28 фев 2018 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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