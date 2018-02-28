«Бешеные собаки»: Рада высмеяли требование оккупационных властей Крыма

Заявление нынешних властей Крыма, касающихся подачи судебных исков против Украины, призванных добиться возмещения ущерба, являются смешными.Такой комментарий дал представитель лидер фракции «Народный фронт» Юрий Береза, общаясь с представителями СМИ."Оккупантам Крыма, которые собираются подавать иски против Украины, я рекомендую для начала одно. Пусть учат матчасть юридических основ! Во всех международных договорах четко прописано, что за оккупированные территории несет ответственность - оккупант! Поэтому я им рекомендую не позориться! Они в судах выйдут в итоге сами на себя!" - заявил он.Он подчеркнул, что оккупационные власти не имеют никаких юридических прав и перспектив как в самом Крыму, так и за его пределами.