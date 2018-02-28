«Бешеные собаки»: Рада высмеяли требование оккупационных властей Крыма

Показать меню
Актуально
Кассиры столичного метро выучат английский язык к ЧМ - 18:49 Кассиры столичного метро выучат английский язык к ЧМ «После каждых родов женщина стареет»: ученые сказали на сколько лет - 18:57 «После каждых родов женщина стареет»: ученые сказали на сколько лет "Урал" объявил о переносе матча РФПЛ с "Локомотивом" с 11 на 12 марта - 19:14 Под Киевом грузовик протащил по земле водителя Газели - 19:21 Под Киевом грузовик протащил по земле водителя Газели Россия ввела гуманитарные паузы в Восточной Гуте - 19:27 Россия ввела гуманитарные паузы в Восточной Гуте Лишь четверть клиентов крупнейшего страховщика жизни продлили свои полисы - 19:27 Лишь четверть клиентов крупнейшего страховщика жизни продлили свои полисы Памфилова упрекнула кандидатов в уклонении от участия в дебатах - 19:27 Памфилова упрекнула кандидатов в уклонении от участия в дебатах Прокуратура пришла с проверкой в независимый профсоюз журналистов - 19:27 Прокуратура пришла с проверкой в независимый профсоюз журналистов В сюжете Первого канала о Сирии показали видео из игры - 19:27 В сюжете Первого канала о Сирии показали видео из игры Поиск компромисса: в Северной Корее заявляют о готовности к переговорам с США - 19:28 Поиск компромисса: в Северной Корее заявляют о готовности к переговорам с США Самолет для перевозки первых лиц оказался лайнером из «кокаинового дела» - 19:28 Самолет для перевозки первых лиц оказался лайнером из «кокаинового дела» "СГАУ-Саратов" обыграл "УГНТУ-ВНЗМ" в матче 1/4 финала Кубка России - 19:42 Трамп готов говорить с Северной Кореей «только на подходящих условиях» - 19:49 Трамп готов говорить с Северной Кореей «только на подходящих условиях» «Аэрофлот» пересмотрел нормы ручной клади после жалоб пассажиров - 19:50 «Аэрофлот» пересмотрел нормы ручной клади после жалоб пассажиров Кадровые перестановки в Новочеркасске - назначен новый зам.главы администарции - 20:07 Кадровые перестановки в Новочеркасске - назначен новый зам.главы администарции Во Львове грозятся заблокировать концерт Билык - 20:14 Во Львове грозятся заблокировать концерт Билык Дональд и Мелания Трамп провели гала-вечер в Белом доме - 20:14 Дональд и Мелания Трамп провели гала-вечер в Белом доме
» » «Бешеные собаки»: Рада высмеяли требование оккупационных властей Крыма

«Бешеные собаки»: Рада высмеяли требование оккупационных властей Крыма


Добавлено: 28 фев 2018 в 11:42, Категория: Политика
«Бешеные собаки»: Рада высмеяли требование оккупационных властей Крыма
Заявление нынешних властей Крыма, касающихся подачи судебных исков против Украины, призванных добиться возмещения ущерба, являются смешными.

Такой комментарий дал представитель лидер фракции «Народный фронт» Юрий Береза, общаясь с представителями СМИ.

"Оккупантам Крыма, которые собираются подавать иски против Украины, я рекомендую для начала одно. Пусть учат матчасть юридических основ! Во всех международных договорах четко прописано, что за оккупированные территории несет ответственность - оккупант! Поэтому я им рекомендую не позориться! Они в судах выйдут в итоге сами на себя!" - заявил он.

Он подчеркнул, что оккупационные власти не имеют никаких юридических прав и перспектив как в самом Крыму, так и за его пределами.


Материалы по теме:

Депутат Верховной рады рассказал о силовом способе «возвращения» Крыма
Рада призвала помешать выборам президента РФ в Крыму
Украина будет судиться с Россией из-за убытков в Крыму
Власти Крыма имеют право подать встречный иск к Украине
Добавлено: 28 фев 2018 в 11:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Объем «свободных денег» россиян достиг десятилетнего максимума

Объем «свободных денег» россиян достиг десятилетнего максимума

Московский суд отклонил пять исков к Apple

Московский суд отклонил пять исков к Apple

Путин расширил полномочия ФСО

Путин расширил полномочия ФСО

Швыткин призвал не отказываться от соблюдения режима гуманитарной паузы в Восточной Гуте

Швыткин призвал не отказываться от соблюдения режима гуманитарной паузы в Восточной Гуте

Загрузка...



Лента новостей
Постное меню: как приготовить стейк из цветной капусты - 17:21 Постное меню: как приготовить стейк из цветной капустыСпособы рекламы рулетки CS:GO - 17:01 Способы рекламы рулетки CS:GOВ российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за работу в зимний период - 16:56 В российском военном госпитале в Тирасполе подвели итоги за работу в зимний периодЕго прошлое – не твое будущее. Почему Грудинин – это возврат к «совку»? - 16:35 Его прошлое – не твое будущее. Почему Грудинин – это возврат к «совку»?"Рубин" объявил о переходе в казанский клуб румынского футболиста Энаке - 16:35 КС Украины признал незаконным положение о статусе русского языка - 16:22 КС Украины признал незаконным положение о статусе русского языкаВ Волгограде спасатели реанимировали кота, пострадавшего при пожаре (ВИДЕО) - 16:14 В Волгограде спасатели реанимировали кота, пострадавшего при пожаре (ВИДЕО)В Днепре вице-мэра увольняют из-за языкового скандала - 16:12 В Днепре вице-мэра увольняют из-за языкового скандалаЛавров обвинил США в подготовке к применению ядерного оружия против России - 16:08 Лавров обвинил США в подготовке к применению ядерного оружия против РоссииНастя Рыбка и ее «тренер» попросили политическое убежище в США - 16:07 Настя Рыбка и ее «тренер» попросили политическое убежище в СШАВ НАК назвали нового подозреваемого в попытке совершить теракт 1 сентября - 16:07 В НАК назвали нового подозреваемого в попытке совершить теракт 1 сентябряПутин призвал МВД пресекать «дестабилизирующие» акции - 16:07 Путин призвал МВД пресекать «дестабилизирующие» акцииАлена Савкина назвала Илью Яббарова клоуном и посмешищем - 16:07 Алена Савкина назвала Илью Яббарова клоуном и посмешищемМОК восстановил членство России - 16:06 МОК восстановил членство России
Последние новости
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России – СМИ - 18:35 МОК восстановил членство Олимпийского комитета России – СМИ Лучшими бильярдистами Вооруженных Сил стали офицеры ВМФ России - 18:29 Лучшими бильярдистами Вооруженных Сил стали офицеры ВМФ России Какие бывают алюминиевые фасады? - 18:11 Какие бывают алюминиевые фасады? Новые обещания: Владимир Гройсман заговорил о снижении цены на газ для украинцев - 18:00 Новые обещания: Владимир Гройсман заговорил о снижении цены на газ для украинцев МОК восстановил членство Олимпийского комитета России - 18:00 МОК восстановил членство Олимпийского комитета России Порошенко намерен закрепить в Конституции стремление в ЕС и НАТО стоит - 17:56 Порошенко намерен закрепить в Конституции стремление в ЕС и НАТО стоит Анимированные дизайны с графическим редактором Crello – это просто! - 17:49 Анимированные дизайны с графическим редактором Crello – это просто! Верховный суд окончательно запретил «Артподготовку» - 17:42 Верховный суд окончательно запретил «Артподготовку» Росавиация отказала Azur Air в выполнении 28 международных рейсов - 17:42 Росавиация отказала Azur Air в выполнении 28 международных рейсов В сети появился проект, посвященный биографии лидера “Яблока” - 17:42 В сети появился проект, посвященный биографии лидера “Яблока” Яровая предложила заменить школьных психологов на воспитателей - 17:41 Яровая предложила заменить школьных психологов на воспитателей Порошенко рассказал о своем отпуске на Мальдивах (ВИДЕО) - 17:35 Порошенко рассказал о своем отпуске на Мальдивах (ВИДЕО) Перед пресс-конференцией Порошенко в Киеве задержали активисток Femen - 17:28 Перед пресс-конференцией Порошенко в Киеве задержали активисток Femen
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"