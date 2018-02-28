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» » Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»

Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»


Добавлено: 28 фев 2018 в 09:36, Категория: Украина

Боевики пожелали расстрела «министра связи» «ДНР» Виктора Яценко за отвратительное качество связи местного оператора «Феникс». Об этом на своей странице в социальной сети написал наемник Анатолий Гелюх.

«А министру связи, в связи с качеством работы Феникса, сегодня хочу пожелать, чтобы его Аллах покарал поносом, вшами и эпилепсией. И чтоб его расстреляли, да», — написал наемник.

«Феникс, звони до победного. Господин министр связи, чтоб у вас рога на ж… е выросли», — также говорится в сообщениях.

Комментаторы Гелюха пишут, что пытаются дозваниваться до абонентов десятки раз, и часто это бывает безуспешно. «Мой рекорд — 46 попыток», — написала дончанка.

«У меня рекорд 200 раз», — добавил другой пользователь.

«Я сегодня набирала 56 раз на номер, так и не дозвонилась», — отметила еще одна участница обсуждения.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.


Фото:
Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»


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Добавлено: 28 фев 2018 в 09:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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