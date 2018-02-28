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Бригинец: Рада со страхом ждет возможного роспуска


Добавлено: 28 фев 2018 в 01:07, Категория: Новости на сегодня
Бригинец: Рада со страхом ждет возможного роспуска

Народные депутаты ждут проведения пресс-конференции президента Петра Порошенко, на которой может быть объявлено о роспуске Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Александр Бригинец.

«Парламент со страхом ждет завтрашней прессухи Порошенко, гадая, будет ли роспуск парламента, о котором много говорят. Наибольшая озабоченность в глазах тех, кто сам. вопил о роспуске. Как я отношусь к роспуску ВР? Как человек, который знает, что жизнь после роспуска парламента существует», — сказано в публикации.

Ранее Бригинец заявил, что теперь против Украины официально воюют российские войска.

Фото: УНИАН



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Добавлено: 28 фев 2018 в 01:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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