Бригинец: Рада со страхом ждет возможного роспуска

Народные депутаты ждут проведения пресс-конференции президента Петра Порошенко, на которой может быть объявлено о роспуске Верховной Рады. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Александр Бригинец.

«Парламент со страхом ждет завтрашней прессухи Порошенко, гадая, будет ли роспуск парламента, о котором много говорят. Наибольшая озабоченность в глазах тех, кто сам. вопил о роспуске. Как я отношусь к роспуску ВР? Как человек, который знает, что жизнь после роспуска парламента существует», — сказано в публикации.

Ранее Бригинец заявил, что теперь против Украины официально воюют российские войска.

Фото: УНИАН