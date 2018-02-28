“Должны сидеть в тюрьме”: Владимир Гройсман выступил с обращением к главе МВД Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмущен вчерашними событиями у стен Верховной Рады, где, напомним, произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В связи со сложившейся ситуацией глава Кабмина обратился к руководителю МВД Украины Арсену Авакову.Господин Гройсман заметил, что “необходимо поставить точку в этом беспределе”. По словам премьера, провокаторы, поднимающие руку на защитников правопорядка, должны сидеть в тюрьме.Премьер подчеркнул, что в Украине не запрещено выходить на митинги, поскольку в стране действует свобода слова. Однако, считает Гройсман, те, кто нарушает закон и устраивает провокации, должны нести ответственность.