Донецк: тяжелые обстрелы. Вибрируют полы, сильная взрывная волна

Временно оккупированный Донецк уже несколько часов переживает сильные обстрелы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Особенно сильно залпы ощущаются на западе города.

«20.26 к Донецк Бирюзова опять услышали мощное с вибрацией по полу», — пишут пользователи.

«Петровка За последние 20 мин похоже на три тяжелых исходящих», — добавил другой автор.

«Донецк Текстильщик: в течение часа уже второй громкий звук с ощутимой волной с севера, неизвестного происхождения. 19–43 к третий раз. Четвертый 20–13 к Очень сильно!» — сообщают дончане.

Также сообщается о взрывах и сильной взрывной волне. «Что за бабах? Смолянка 20.15 к», — отмечают комментаторы.

«Центр тоже уловил, сильная волна», — добавил еще один очевидец.

Сильные обстрелы продолжаются примерно с 18:00, до этого боевые действия были не такими интенсивными. Взрывы начали раздаваться после 20:00.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.