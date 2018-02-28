Если боль в нижней части стопы

Большинство женщин, особенно в период менопаузы и позднее, сталкиваются с проблемой боли в нижней части стопы. Иногда этот процесс начинается намного раньше указанного срока, иногда позднее, это же ощущается и при постоянном ношении обуви на высоком каблуке или, наоборот, обуви без каблука.

Спешим вас огорчить, - это не случайное явление, а довольно распространенное заболевание. В статье http://prozdorovechko.ru/medicina/pyatochnaya-shpora-lechenie-foto-simptomy.html это заболевание называется пяточная шпора. На самом деле, большинство из нас ошибочно считает, что болит выпирающий нарост в нижней части стопы, а это в корне неправильно. В этой части присутствует сухожилие, которое с возрастом или под воздействием определенных факторов подвергается микротрещинам и разрывам, именно это и вызывает боль, как при ходьбе, так и при наступании на ногу. Правда, утром эти боли сильнее, чем на протяжении остального дня. Связано это с тем, что за ночь, во время сна, начинаются восстановительные процессы, а утром, когда вы всей массой тела давите на ногу, изменения в сухожилии негативного характера возвращаются вновь. Указанный участок стопы темнеет, покрывается внутренними кровоподтеками, в зависимости от степени протекания заболевания.

Для лечения можно использовать различные моменты и лекарственные средства. Прежде всего, это обувь на каблуке не более 5 см, когда нагрузка на стопу распределяется равномерно. Второе – ортопедические стельки, которые так же способствуют этому. В ночное время или, когда вы держите ногу в горизонтальном положении, необходимо использовать специальную подставку под стопу или особым образом «проклеить ее пластырем». Это так же способствует правильному равномерному распределению нагрузки.