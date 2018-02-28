Как Россия ответит на боевые операции США в космосе?

Воздушно-космические силы, активно развиваемые Российской Федерацией, позволят нашей стране оказать сопротивление хищническим намерениям Соединенных Штатов Америки, где все чаще задумываются о военном использовании космического пространства. О том, как Россия будет отвечать на боевые операции американцев в космосе, пишет Федеральное агентство новостей.Накануне, напомним, в информационном пространстве появилось заявление Дэвида Гольдфейна, начальника штаба Военно-воздушных сил США, сделанное им в рамках выступления на тридцать четвертом Симпозиуме Военно-воздушной ассоциации. Высокопоставленный американский военный считает, что война в космосе — это реальность, которая ждет нас уже в ближайшем будущем.Странное заявление, если учесть, что Америка когда-то подписала договор о мирном использовании космоса. Договор-договором, но к войне в космосе мы должны быть готовы — решили американцы и создали, в частности, орбитальный самолет X-37, который уже не первый год выполняет тестовые полеты с неясной целью. Все, при этом, понимают, что основное предназначение этой машины — военное."Россия отразит любые космические атаки США при помощи новейших зенитных систем. То есть, например, при помощи зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей"", — говорит Андрей Кошкин, глава кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.