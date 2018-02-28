Казань в "Раунде шести", Москва осталась без плей-офф женской волейбольной ЛЧ

Волейболистки казанского "Динамо" остались единственным российским клубом, который продолжит выступление в Лиге чемпионов после группового этапа и сыграет в плей-офф турнира.

Казанская команда вышла в "Раунд шести" Лиги чемпионов, не проиграв в группе ни одного матча. Московское "Динамо" не смогло выйти из группы, потерпев в шести матчах четыре поражения. В "Раунд шести" вышли команды, которые победили в своих группах, и две лучшие из числа тех, что заняли вторые места. Еще одна команда, которая прошла отбор, автоматически попадет в "Финал четырех" на правах хозяйки.

В плей-офф от России прошло только казанское "Динамо"

Три российских клуба по итогам прошлого сезона завоевали путевки в Лигу чемпионов, но до "Раунда шести" дошло только казанское "Динамо". Красноярский "Енисей" выбыл из турнира на предварительной стадии, а один из фаворитов московское "Динамо" в своей группе заняло третье место. Москвички выиграли два матча из шести, не сумев навязать конкуренцию турецким клубам "Вакыфбанк" и "Галатасарай". Им удалось победить только польский "Грот Будовляни", хотя в прошлом сезоне "Динамо" играло в "Финале четырех" Лиги чемпионов.

"К сожалению, это не тот результат, на который мы рассчитывали, к которому стремились в начале сезона. Мы благодарим наших болельщиков за поддержку и веру. Впереди серьезное испытание, и мы приложим все силы, чтобы достичь успеха", - приводит слова диагональной "Динамо" Натальи Гончаровой официальный сайт клуба.

Казанское "Динамо" попало в группу с болгарской "Марицей", сербским "Партизаном" и "Хемиком" из Польши. Перед началом соревнований казанская команда считалась главным фаворитом, и она подтвердила свой статус, выиграв все шесть матчей. Команда Ришата Гилязутдинова проиграла всего два сета из 20.

"Не хочу встретиться в плей-офф с итальянской "Новарой" и с "Галатасараем". Потому что в "Галатасарае" играет моя хорошая подруга Христина Русева, и нам всегда очень тяжело играть друг против друга. А с "Новарой" пока просто не хочется встречаться. Там очень хорошо укомплектована команда, включая опытную Франческу Пиччинини", - рассказала официальному сайту казанского клуба доигровщица Элица Василева.

Румынская сенсация и потеря Турции

Победителем группы А стала румынская команда "Алба", которая выиграла пять матчей из шести и вышла в плей-офф с первого места. Лидером команды была кубинка Ана Клегер, набравшая больше всех очков на этом этапе турнира. Для румынского клуба это первый выход в "Раунд шести" в истории. Их соперницами были швейцарский "Волеро", польский "Жешув" и французский АСППТ Мюлуз.

"Это большое достижение для нас и всего румынского волейбола. Я думаю, мы заслужили уважение за свои результаты, хотя знаю, что некоторые люди считают, что нам повезло с группой. Но это не так", - приводит слова главного тренера "Албы" Дарко Закоча официальный сайт Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Из группы B не вышел стамбульский "Фенербахче", который всегда ставит перед собой высокие задачи. Он одержал две победы в шести матчах и занял третье место, уступив итальянским клубам "Конельяно" и "Новара". Впрочем, две другие турецкие команды "Галатасарай" и "Вакыфбанк" вышли в плей-офф, и будут претендовать на победу в Лиге чемпионов.

"Раунд шести" стартует 20 марта. Жеребьевка пройдет в Люксембурге 2 марта.